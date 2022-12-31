Россиян предупредили об опасностях салата оливье и красной икры

Салат оливье и красная икра могут нанести вред организму, привести к отравлению, рассказал в интервью порталу «Абзац» врач общей практики Денис Прокофьев.

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Прокофьев отметил, что опасность популярного у россиян салата заключается прежде всего в том, что люди готовят оливье практически в промышленных объемах и хранят его на протяжении всех новогодних праздников.

По мнению эксперта, блюдо следует употреблять в разумных количествах. Порция не должна превышать 100 граммов на человека.

Срок хранения заправленного салата составляет не более 12 часов с момента изготовления, незаправленного - не более 18 часов, подчеркнул Прокофьев. Он добавил, что приготовленный салат должен находиться в металлической емкости, не пластиковой.

Врач уточнил, что при приготовлении оливье оптимально использовать домашний майонез, отварное мясо, свежие горошек и огурцы. Это снизит нагрузку на организм, позволит сделать не только вкусное, но и полезное блюдо.

По словам Прокофьева, красная икра содержит соль и консерванты. Употребление ее в чрезмерных количествах может нанести вред печени и поджелудочной железе.