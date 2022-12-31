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1 час назад

Названо имя автора самой известной новогодней песни

Мослента

Имя автора слов самой известной новогодней песни «В лесу родилась елочка…» назвал в своей статье на «Мосленте» журналист и историк Валерий Бурт. Это москвичка Раиса Кудашева, которая до октября 1917 года была княгиней.

Названо имя автора самой известной новогодней песни
Фото: Joanna Kosinska / UnsplashJoanna Kosinska / Unsplash

«Именно она написала стихотворение «Елка», которое было напечатано к Рождеству 1903 года в журнале "Малютка". Оно было подписано псевдонимом "А.Э.". Вскоре песня, соскользнув с журнальных страниц, ушла в народ», — рассказал Бурт.

Много лет набиравшие популярность куплеты исполняли на детских концертах, утренниках и елках. Лишь спустя много лет в одной из публикаций указали, кто автор стихов.

Всю жизнь Кудашева писала стихи и сказки для детей.

«Ее хвалили многие, среди них известный артист Михаил Жаров и поэт Самуил Маршак. Но сейчас автор "Елочки", увы, забыт…» — отметил Бурт.

Ранее россияне выбрали пять самых новогодних сцен из знаменитых советских фильмов. Больше половины опрошенных проголосовали за эпизод из дебютной картины Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Новый год 2023,Общество,Михаил Жаров,Самуил Маршак,Эльдар Рязанов,
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