Россиян предупредили о главной опасности новогодних елок

Елочные гирлянды, оставленные включенными на длительное время без присмотра, могут стать причиной пожара. Об этом россиян предупредила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

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В случае возгорания гирлянды следует обесточить помещение и вывести детей и пожилых людей в безопасное место. Агентство «Прайм» приводит советы Шанаевой:

«Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой: синтетика плавится и растекается в процессе горения, а попадание воды на горящую поверхность приведет к закипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, следовательно — к увеличению площади горения», - сказала эксперт.

При тушении живой елки воду использовать можно. Деревце следует повалить на пол, накрыть плотной тканью и залить водой или воспользоваться огнетушителем.

В том случае, если самостоятельно справиться с огнем не получается, необходимо незамедлительно вызвать пожарную службу по номерам 01, 101 или 112.

Специалист Роскачества настоятельно советует покупать гирлянды только в специализированных, проверенных магазинах. Если причиной пожара будет признан товар ненадлежащего качества, то, согласно ст. 14 Закона о защите прав потребителей, пострадавшие имеют право на возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу.