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22 минуты назад

Астролог дала советы, как удачно встретить 2023 год

Москва24

В новогоднюю ночь лучше не находиться все время на одном месте и запланировать поездки по гостям или развлекательным заведениям. В противном случае ощутить атмосферу не получится, рассказала Москве 24 астролог Катерина Дятлова.

Астролог дала советы, как удачно встретить 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тех, кто все же решил остаться дома и пригласить гостей к себе, эксперт призвала заранее не переживать. По ее словам, с 30 по 31 декабря 2022 года все бытовые дела будут удаваться очень быстро.

По мнению астролога, у гостей должна быть возможность разойтись по разным местам, чтобы переключиться на общение с другими людьми. Как вариант эксперт предложила отмечать сразу в двух помещениях, разделившись на две компании. Тогда можно будет между ними курсировать.

Молодым людям лучше провести предновогодний день дома у старшего поколения в сдержанной обстановке. За это время можно поговорить, подарить им свое тепло и развеселить, обратила внимание Дятлова. Ближе к ночи она советует отправиться к ровесникам, чтобы встретить приходящий год более бурно.

Ранее астролог Анна Шмидт дала советы, в каком наряде лучше всего встретить 2023 год. По ее словам, девушкам стоит обратить внимание на красное платье. Это связано с тем, что предстоящий год пройдет под покровительством Марса. Мужчин эксперт предостерегла от одежды в клетку, джинсов и головных уборов.

Новый год 2023,Общество,Анна Шмидт,
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