Эмигрировавшие россияне рассказали о праздновании Нового года за рубежом

«Но мы все еще отдаем больше предпочтение Новому Году, по старой привычке. Отмечать будем по московскому времени, в БуэнБуэнос-Айресе это будет 18 вечера. Скорее всего, в компании друзей из РоссРоссии. Шумная вечеринка с подарками вряд ли получится, потому что все подарки уже подарены на Рождество. Так что только ужин, загадывание желаний и бенгальские огни», — сообщила девушка.