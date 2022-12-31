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20 минут назад

Живущие за рубежом россияне рассказали о праздновании Нового года в странах мира

Lenta.ru

Живущие за границей россияне рассказали «Ленте.ру» о праздновании Нового года в других странах. Так, жительница Аргентины Юля Лав сообщила, что, несмотря на несвойственные для южноамериканской страны традиции, они с русскими друзьями совместно с Москвой загадывают желания и зажигают бенгальские огни.

Эмигрировавшие россияне рассказали о праздновании Нового года за рубежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юля отметила, что в Аргентине Новый год — это не самый главный праздник. Гораздо шумнее отмечают католическое Рождество с 24 на 25 декабря, добавила она.

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«Но мы все еще отдаем больше предпочтение Новому Году, по старой привычке. Отмечать будем по московскому времени, в БуэнБуэнос-Айресе это будет 18 вечера. Скорее всего, в компании друзей из РоссРоссии. Шумная вечеринка с подарками вряд ли получится, потому что все подарки уже подарены на Рождество. Так что только ужин, загадывание желаний и бенгальские огни», — сообщила девушка.

Также переехавшая в Аргентину россиянка поделилась, что организованных городом салютов в Буэнос-Айресе нет, разве что частные фейерверки от ресторанов и много-много петард.

«Вот петарды тут любят! В бедных районах могут стрелять всю ночь. Но с каждым годом все меньше, люди становятся осознаннее и более внимательно относятся к безопасности», — рассказала Юля.

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