Россияне перечислили любимые новогодние традиции

Собираться с родными и друзьями для встречи Нового года — любимая традиция у 15% россиян. А 12% опрошенных назвали традиционным предновогодним делом украшение дома и ёлки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении RT).

По 6% респондентов любят традицию обмена подарками и праздничное застолье.

В опросе также отмечается, что 5% россиян любят загадывать желания. Каждый 20-й не мыслит праздник без оливье. Ещё 5% назвали своим любимым обычаем отдых. По 3% респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

В ходе опроса по 2% россиян также назвали своей любимой новогодней традицией путешествия, встречу праздника в новых местах. Ещё у 2% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.

В варианте «Другое» 11% отметили уличные гуляния, пение, встречу Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и проч.

А вот 12% респондентов заявили, что у них нет новогодних традиций, и лишь 7% затруднились дать ответ.

«Женщины больше любят такие традиции, как украшение дома и ёлки, встречи с близкими, загадывание желания, обмен подарками, мужчины — застолье, отдых, поход в баню», — говорится в исследовании.