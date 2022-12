Каникулы в Москве: чем заняться в столице в новогоднюю неделю

"Во время новогодних каникул мы покажем лучшие фильмы уходящего года в цикле The Best of 2022 и новинки репертуара. В новогодний репертуар войдут "Клипмейкеры" Григория Константинопольского, которые выйдут на экраны "Художественного" на пять дней раньше общего проката, новый фильм Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" и семейные мультфильмы", - рассказали ТАСС в пресс-службе кинотеатра.