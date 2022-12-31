Каникулы в Москве: чем заняться в столице в новогоднюю неделю

Жителей и гостей Москвы в предстоящую новогоднюю неделю ждет насыщенная программа, которую подготовили городские культурные площадки, парки, кинотеатры и катки. Несмотря на то, что в этом году столица встречает Новый год без фейерверков и крупных уличных мероприятий, зарядиться праздничным настроением можно будет практически в каждом уголке города.

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Главным событием городских праздничных мероприятий традиционно стал фестиваль "Путешествие в Рождество", который проходит с 23 декабря по 8 января на 32 площадках. Для гостей подготовили творческие и кулинарные мастер-классы, знакомство с традициями и блюдами регионов России, детские утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой и площадку для керлинга на Школьной улице. Также на 19 фестивальных площадках работают ледовые катки.

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Покататься на коньках под открытым небом можно не только на фестивале, но и по всему городу, в том числе на главном катке страны на ВДНХ, а также в Парке Горького и на Красной площади. В период новогодних праздников центральной ледовой площадкой станет ВДНХ. Так, со 2 по 8 января, на площади промышленности и на выводном круге ВДНХ проведут тематическую программу. Гостей ждут уличные новогодние елки, ярмарка, а также театральная программа с участием персонажей любимых сказок.

"Площадь промышленности преобразится в настоящий сказочный лес, где гостям покажут авторские новогодние представления для всей семьи. Спектакли "Новый год в кругу старых и новых друзей" будут проходить три раза в день: в 12:00, 14:00 и 16:00. На площадке у павильона №57 развернут традиционное ярмарочное торжище. Всю неделю гостей выставки на ярмарку будут завлекать коробейники и уличные артисты, которые разыграют театральные представления и сценки из русских народных сказок", - рассказали ТАСС в пресс-службе ВДНХ.

Праздник на любой вкус

Разнообразную программу подготовила и смотровая площадка Panorama 360. В праздничные дни здесь можно будет посетить анимационные шоу, мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и цикл экскурсий "Новогодняя фабрика чудес".

"Гости узнают о том, как праздновали Новый год в средневековой Руси, сколько имен у Деда Мороза и сколько раз можно встречать Новый год. Также на экскурсии расскажут секреты башен делового комплекса "Москва-Сити", а еще можно будет увидеть самые большие часы в мире", - рассказали ТАСС организаторы.

В парке "Остров мечты" с 1 по 8 января для посетителей пройдут бесплатные спектакли "Руслан и Людмила" и "Щелкунчик", а также шоу ретроцирка и встречи с тематическими героями. Музей космонавтики со 2 января ждет гостей на экскурсии по постоянной экспозиции, временным выставкам, а также на семейный квест "Космический экипаж".

"Специально к новогодним каникулам музей запустил дополнительную обзорную экскурсию по главным космическим артефактам постоянной экспозиции. Она пройдет со 2 по 8 января каждый день в 17:00", - уточнили агентству в музее.

Провести время с пользой в праздники со 2 по 8 января приглашают 134 библиотеки и 15 культурных центров. Там пройдут сотни бесплатных мероприятий - творческие занятия, квесты, спектакли, викторины, конкурсы и встречи со сказочными персонажами. Гостей ждут также в учреждениях дополнительного образования, где всей семьей можно будет, например, посмотреть спектакли и пообщаться с Дедом Морозом. Детская познавательная программа пройдет с 3 по 6 января и в центре изучения конструктивизма "Зотов". Для ребят проведут интенсив "Синтез искусств для детей и подростков", который познакомит их с хореографическими и пластическими идеями артистов авангарда через танцевальные практики, живописные и графические исследования.

Киномарафон

В новогодние праздники для поклонников сказочной анимации и семейных фильмов сеть городских кинотеатров "Москино" подготовила специальную программу "Синематека: Новый год". Зрители увидят фильм-сказку с элементами мультипликации по пьесе Евгения Шварца и пронзительную мелодраму, единственную режиссерскую работу Олега Янковского.

"В программе - приключения храброй девочки Герды, которая спасает брата от чар ледяной волшебницы, и история о надежде и вере, настоящем новогоднем чуде, всепоглощающей силе любви и истинных человеческих ценностях. Вход свободный по предварительной регистрации на официальном сайте "Москино", - рассказал собеседник ТАСС.

Первый сеанс состоится 6 января, в этот день показы запланированы в четырех кинотеатрах: "Москино Березка", "Москино Вымпел", "Москино Сатурн", "Москино Спутник".

Также на сеансы приглашает старейший кинотеатр Москвы "Художественный".