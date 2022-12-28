Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Новый год

Близится новогодняя ночь, когда под бой курантов каждый может загадать заветное желание. Правда, сбывается задуманное не всегда. Некоторые, чтобы повысить свои шансы, сжигают бумажку с мечтой, пепел разводят в бокале с шампанским и выпивают. Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, что далеко не все правильно формулируют желание — это особое искусство.

Фото: Kelly Sikkema Kelly Sikkema

По словам экстрасенса, чтобы желание сбылось, нужно загадывать сразу конечный результат — купить машину или съездить в отпуск. Никаких — «накопить много денег». Может получиться так, что деньги будут, а возможности осуществить задуманное — нет.

Кроме того, формулировать желание нужно только для себя любимого или любимой. Конечно, может, вы бы хотели, чтобы мужу повысили зарплату, но так метод не сработает. Пробуйте как-то перефразировать. Правда, лучше, чтобы мечты касались только вас — «у меня появится машина» или «я съезжу на Мальдивы».

На Новый год, да и в любой другой день не стоит загадывать негативные желания, которые подразумевают вред другим людям. По словам ясновидящей, всё плохое обязательно вернётся. Также при формулировке того, что вам бы хотелось получить в новом году, не стоит использовать слова «должен», «будет» и «нет» — не «я должен получить», а «я получу».

Впрочем, универсального рецепта по реализации желаний нет, поэтому переживать за несоответствие правилам не стоит, отметила эксперт. Главное — верить, и тогда всё сбудется.