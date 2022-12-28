В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.33EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Новый год

Секрет Фирмы

Близится новогодняя ночь, когда под бой курантов каждый может загадать заветное желание. Правда, сбывается задуманное не всегда. Некоторые, чтобы повысить свои шансы, сжигают бумажку с мечтой, пепел разводят в бокале с шампанским и выпивают. Финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, что далеко не все правильно формулируют желание — это особое искусство.

Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание на Новый год
Фото: Kelly SikkemaKelly Sikkema

По словам экстрасенса, чтобы желание сбылось, нужно загадывать сразу конечный результат — купить машину или съездить в отпуск. Никаких — «накопить много денег». Может получиться так, что деньги будут, а возможности осуществить задуманное — нет.

Кроме того, формулировать желание нужно только для себя любимого или любимой. Конечно, может, вы бы хотели, чтобы мужу повысили зарплату, но так метод не сработает. Пробуйте как-то перефразировать. Правда, лучше, чтобы мечты касались только вас — «у меня появится машина» или «я съезжу на Мальдивы».

На Новый год, да и в любой другой день не стоит загадывать негативные желания, которые подразумевают вред другим людям. По словам ясновидящей, всё плохое обязательно вернётся. Также при формулировке того, что вам бы хотелось получить в новом году, не стоит использовать слова «должен», «будет» и «нет» — не «я должен получить», а «я получу».

Впрочем, универсального рецепта по реализации желаний нет, поэтому переживать за несоответствие правилам не стоит, отметила эксперт. Главное — верить, и тогда всё сбудется.

Правда, как показывает опыт, обычно с неба ничего не падает (или падает не то, что надо). Нужно ещё что-то делать — как минимум первый шаг.

Новый год 2023,Общество,Николь Кузнецова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители