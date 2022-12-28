Что столичные парки подготовили к новогодним праздникам

Одно из самых ожидаемых парковых событий зимы в Москве – возвращение двух легендарных катков в парке "Сокольники". Помимо одного из самых больших в стране катков с натуральным льдом "Гигант", (16 200 кв м), на Фестивальной площади снова, спустя два года, запустили искусственный "Лед" (5 300 кв м).

Фото: Москва 24/Юлия Иванко Москва 24/Юлия Иванко

"Около 10 лет назад, когда его впервые презентовали, каток сразу завоевал популярность среди москвичей и гостей города из-за высокого качества льда и специальной технологии, позволяющей кататься на коньках даже в плюсовую температуру (до 7 градусов)", – рассказал Москве 24 директор Ассоциации парков России, член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды Денис Цуканов.

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Каток "Лед"

1-й сеанс – с 10:00 до 13:00

2-й сеанс – с 14:00 до 17:00

3-й сеанс – с 18:00 до 20:00

4-й сеанс – с 21:00 до 23:00

Стоимость за сеанс: 600–700 рублей с прокатом коньков, 300–400 рублей – без проката.

Каток "Гигант"

1-й сеанс – с 10:00 до 12:00

2-й сеанс – с 13:00 до 15:00

3-й сеанс – с 16:00 до 18:00

4-й сеанс – с 19:00 до 22:00

Вход бесплатный, прокат коньков – 400 рублей за сеанс.

Горка на 2 000 человек

В парке "Яуза" на Ростокинском акведуке открыли снежную горку – на ней могут одновременно находиться более 2 000 человек. Для безопасности ее поделили на зоны, где есть 25 выкатов, рассказал Москве 24 директор парка Александр Сапронов.

Здесь можно покататься на ледянках, тюбингах и санях. Ватрушку можно взять в аренду, стоимость одного часа в будни – 400 рублей, в выходные и праздники – 600 рублей (залог – 3 000 рублей).

Горка работает ежедневно с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00.

Кроме того, в этом году на территории парка открыли еще один каток с искусственным льдом – теперь их три. Новая площадка расположилась на Юрловском проезде. На всех катках проводятся бесплатные детские мастер-классы по фигурному катанию, работают прокаты коньков и раздевалки. А тех, кто предпочитает лыжи, ждут трассы общей протяженностью 7 километров.

Ледовые площадки работают с понедельника по пятницу с 10:00 до 22:00, в выходные и праздники – с 10:00 до 23:00.

Путешествие в весну

Посетители музея-заповедника "Царицыно" смогут и вовсе перенестись в весну: там перед праздниками распустились тюльпаны и расцвела сирень. Полюбоваться ими можно до 8 января на выставке "Новый год в царстве Флоры". Цена билета – 250 рублей.

В свою очередь, юных гостей ждут на новогодних представлениях в Екатерининском зале. Там детям в этом году покажут интерактивный спектакль "Снежная королева", который поставил режиссер Театра на Юго-Западе Олег Анищенко, рассказала Москве 24 генеральный директор музея-заповедника, член Совета Ассоциации парков России Елизавета Фокина.

Каток с аттракционом

В парке развлечений под открытым небом "Сказка" открылся каток в форме сердца, куда в будни любой желающий может прийти и покататься бесплатно. Внутри него – аттракцион для детей и взрослых "Сказочная карусель".

Вместе с катком заработала и тюбинговая горка с двумя трассами и прокатом ватрушек, добавил генеральный директор парка Андрей Кунов.

Полчаса катания обойдутся в 300 рублей, в 400 рублей – 30 минут плюс аренда тюбинга.

Игрушки Ленина

В "Коломенском" открылась выставка новогодних игрушек из более чем 800 праздничных украшений от конца XIX до начала XXI века из фонда и частных коллекций со всего мира (например, из ГДР и Чехословакии).

В экспозиции даже можно найти праздничные украшения, которые принадлежали семье Владимира Ленина. Есть и игрушки, расписанные гжелью, жостовской и городецкой росписью.

Стоимость билетов начинается от 125 рублей.

Новый год

На ВДНХ же можно ярко отметить саму новогоднюю ночь: с 31 декабря на 1 января на трех площадках пройдет новогодняя программа "Выставка чудес".

На самом большом катке страны покажут сказку на льду "Руслан и Людмила", затем для гостей выступят иллюзионисты и фигуристы-аниматоры, а после боя курантов пройдет световое барабанное шоу и многое другое.

На Центральной аллее с интерактивной танцевальной программой в 21:00 выступят аниматоры, ходулисты-жонглеры и оркестр в костюмах снеговиков. Здесь же желающие смогут посмотреть уличные спектакли разных форматов, например музыкальные постановки и театрально-цирковые шоу. Запоминающимся событием станет выступление цирковых артистов с акробатическими номерами

Площадь Промышленности в новогоднюю ночь превратится в "Музыкальную шкатулку народов". Для гостей выступят народные коллективы, а также здесь покажут новогодний спектакль. Главным номером станет шоу с чукотскими, эскимосскими, корякскими и якутскими танцами в исполнении профессиональных артистов.

Мероприятия начнутся с 21:00 и завершатся 03:00. Участие бесплатное, но вход на каток – по билетам (приобрести их можно на сайте ВДНХ).

Праздник на любой вкус

Всего в столице открылось более 4 000 адресов зимних развлечений в этом сезоне, рассказал ранее Сергей Собянин.

Бесплатные катки, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы будут доступны на 32 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". А на Манежной площади можно увидеть марийскую вышивку, городецкую и мезенскую роспись, декорирование елочных шаров, создание русских игрушек и резьбу по дереву.

Мастер-классы по изготовлению ретроафиш с Московским Кремлем и высотками столицы пройдут на фестивальной площадке на улице Теплый Стан. Рисовать яркие новогодние открытки научат на Святоозерской улице, а упаковывать подарки – на Вешняковской улице. Любой желающий сможет научиться керлингу на Школьной улице.