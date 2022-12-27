Без вреда для бюджета: как сэкономить на новогоднем застолье

Чтобы меню получилось разнообразным, необязательно тратить месячную зарплату

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Новый год — это город, украшенный огнями, аромат ели и мандаринов, ожидание чуда и встречи с самыми близкими. А еще Новый год — это траты, траты, траты…

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Покупка подарков, нарядов, украшений для дома и, конечно, застолье. Считается, что праздничный стол должен быть обильным, разнообразным и изысканным.

Несколько лайфхаков помогут добиться этого и сэкономить семейный бюджет.

Составьте четкое меню

Речь идет не просто о списке блюд, которые вы планируете готовить, а конкретные граммовки. Рассчитывайте, что на человека приходится около 150 грамм салата, 80—100 грамм закусок и нарезок и 150—200 грамм горячего. Исходя из этих расчетов, распишите, сколько каждого продукта вам понадобится.

Идите в магазин с этим списком, вы не купите лишнего, боясь, что чего-то не хватит или кто-то останется голодным.

Недорогие ингредиенты

Если вы собираетесь готовить майонезные салаты, то не покупайте самые дорогие ингредиенты: общее сочетание выйдет приятным, а соус не даст уловить изысканность ингредиентов, на которые вы потратите лишние деньги.

Уменьшите выбор

Ваши гости не заметят, если вы предложите 3 закуски, а не 5, 2 салата, а не четыре. Уменьшите количество холодных закусок, так все будут рады аппетитному горячему и съедят его без остатка.

Объедините усилия

Не важно, празднуете ли вы с семьей или друзьями, попросите у гостей принесите какое-нибудь блюдо с собой. Вы можете заранее договориться: кто-то принесет нарезки, другие гости — салат, а вы приготовите горячее. Приготовить одно-два блюда несложно, зато каждый сэкономит ощутимую сумму.

Продумайте алкогольное меню

Не старайтесь запастись спиртным впрок: купите пару бутылок вина и одну крепкого алкоголя. Этого достаточно для компании из 5—6 человек. Так вы и о здоровье позаботитесь, и не потратите лишнего. Можно обратиться к предыдущему пункту и распределить алкоголь: пусть гости принесут шампанское и коньяк, а вы купите вино.

Откажитесь от деликатесов