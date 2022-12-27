Что смотреть в кинотеатрах в новогодние праздники

В праздничные дни в российских кинотеатрах можно будет увидеть игровую картину «Чебурашка» о приключениях ушастого зверька в приморском городе и новогоднюю комедию для семейной аудитории «Ёлки-иголки», роли в которой исполнили Павел Прилучный и Алина Алексеева. Также на больших экранах покажут мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» и сюрреалистичную комедию «Клипмейкеры» с атмосферой авантюрных 90-х.

Фото: © Кадр из фильма «Ёлки-иголки» © Кадр из фильма «Ёлки-иголки»

«Чебурашка»

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Действие новой игровой картины об ушастом зверьке разворачивается в небольшом приморском городе, куда из далёкой апельсиновой страны прибыл новый житель. Чебурашку ждут яркие приключения и знакомства — он встретит пожилого садовника Гену, мальчика, который не умеет разговаривать, и странную женщину, которая решила подарить Чебурашку внучке на день рождения.

Гена в фильме будет не крокодилом, а простым человеком. Его роль исполнит Сергей Гармаш. Главная антагонистка картины — директриса шоколадной фабрики Римма (Елена Яковлева), чей внешний вид отсылает к старухе Шапокляк.

«Ёлки-иголки»

Режиссёр Александр Баршак («Мой любимый призрак») представляет новогоднюю комедию о вере в чудо и любовь.

В центре сюжета — ландшафтный дизайнер Катя. В последний день перед Новым годом на неё наваливаются дела — на работе завал, а ещё мать намерена познакомить её со своим мужчиной. Чтобы избежать назойливого внимания мамы, Катя внезапно соглашается помочь соседям встретить в аэропорту их дядю, прилетающего из Чикаго. Однако всё пойдёт не по плану: героиня заберёт не того дядю и встретит потенциального возлюбленного. На фоне праздничной Москвы компания вместе будет убегать от бандитов, скрываться от полиции и рассуждать о существовании волшебства. Катя не только встретит новых друзей, но и вновь поверит в чудо.

Центральные роли в ленте исполнили Алина Алексеева, Павел Прилучный, Гарик Сукачёв и Дмитрий Калихов. Премьера ленты в кинотеатрах 29 декабря 2022-го.

«Иван Царевич и Серый Волк 5»

Для юных зрителей 29 декабря в прокат выходит продолжение франшизы «Иван Царевич и Серый Волк». В пятой части героев ждут новые приключения.

Жизнь у Ивана с Василисой шла спокойно и счастливо, но в какой-то момент они заскучали и решили отправиться в путешествие. Однако волей судьбы всё изменилось: бабочка крылышком махнула и перевернула сказку с ног на голову. Теперь в Тридевятом царстве никто не помнит об Иване Царевиче, в том числе и его любимая Василиса. Только Волк чувствует, что знает Ивана, хоть и не помнит его имени. Царевичу вновь придётся завоевать любовь Василисы Прекрасной и вернуть прежнюю сказку.

Первая часть франшизы вышла в 2011 году и имела немалый успех у публики. При бюджете в $3 млн картина собрала в России более $24 млн. Премьера второй части состоялась в 2013 году и была удостоена «Золотого орла» как лучший анимационный фильм. Последующие серии также не разочаровали зрителей.

«Клипмейкеры»

Сюжет новой комедии режиссёра Григория Константинопольского («Кошечка») сфокусирован на молодом столичном клипмейкере Грише, который пытается добиться успеха. На дворе лихие бандитские 90-е, и ради цели Григорию приходится использовать всю свою фантазию. Друзья Гриши — лучшие клипмейкеры страны, а среди его клиентов — множество звёзд первой величины. И ради такой славы герой согласен на любые авантюры.

Постановщик ленты сам раньше был клипмейкером. Константинопольский снимал видеоролики Алле Пугачёвой, группам «Машина времени» и Pep-See.

«Это такая поэтическая авантюрная история. Всего в фильме четыре большие новеллы, которые связаны одним сюжетом. В каждой из них свои герои, но есть один сквозной персонаж — молодой московский клипмейкер Григорий Византийский. Он снимает клипы, влюбляется, ищет себя, учится понимать родину. Действие фильма происходит в Москве с 1992-го по 1999-й; герои вырастают за это время — это фильм взросления», — цитирует режиссёра сайт «Кинопоиск».