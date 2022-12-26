В МЧС рассказали о правилах покупки и использования пиротехники

Ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой в России вспыхивают пожары, на которых гибнут люди. Об этом в преддверие новогодних торжеств напомнил начальник отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Денис Зобков.

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«В текущем году в России по причине нарушения правил эксплуатации пиротехники произошло 117 пожаров, на которых погибло два человека и 17 получили травмы различной степени тяжести. Большая часть пожаров происходят в период празднования Нового года и Рождества», - рассказал Зобков.

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Особые требования предъявляются не только к самим пиротехническим изделиям, но и к торговым точкам для их реализации, отметил он. Торговать петардами, бенгальскими огнями и римскими свечами можно только в специализированных магазинах.

«Соответствующие отделы продаж не должны примыкать к эвакуационным выходам. Витрины с образцами пиротехники должны исключать любые действия покупателя, кроме визуального осмотра. Реализация пиротехники производится исключительно продавцами-консультантами. Продажа пиротехнических изделий запрещается в жилых зданиях, на объектах транспортной инфраструктуры, а также лицам не достигшими 16-го возраста», - добавил начальник отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России.

Но даже приобретенная в специализированном магазине, качественная пиротехника нуждается в грамотном обращении, уточнил он.

«При использовании пиротехники необходимо обеспечить безопасность для окружающих людей, техники и зданий. Применять в обязательном соответствии с инструкцией. Запрещено использовать пиротехнику в помещениях, а также на крышах балконов и лоджий, возле линий электропередач и деревьев, на территории заповедников и национальных парков. Категорически запрещено использовать изделия со следами порчи и с истекшим сроком годности», - сказал Денис Зобков.