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1 час назад

Россияне назвали желанные подарки на Новый год

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Россияне признались, что хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. Почти половина опрошенных заявили, что лучший подарок – это деньги, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir.

Россияне назвали желанные подарки на Новый год
Фото: ТАССТАСС

«48,5 % респондентов считает лучшим подарком деньги. На втором месте по популярности оказались полезные в быту вещи для дома. Их выбрали 21,4 % респондентов», – говорится в сообщении.

На третьем месте пор популярности стали ювелирные украшения. Также в список желанных подарков попали электронные гаджеты, турпоездки, товары для хобби, алкоголь, продуктовые наборы, пишут «Известия».

Ранее «ФедералПресс» писал, что психолог назвала идеальные подарки для мужчин на Новый год. В частности, гражданкам предлагалось переодеться в костюм помощницы Санта-Клауса.

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