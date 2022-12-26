Россияне назвали желанные подарки на Новый год

Россияне признались, что хотели бы получить в качестве подарка на Новый год. Почти половина опрошенных заявили, что лучший подарок – это деньги, говорится в исследовании онлайн-платформы Webbankir.

Фото: ТАСС ТАСС

«48,5 % респондентов считает лучшим подарком деньги. На втором месте по популярности оказались полезные в быту вещи для дома. Их выбрали 21,4 % респондентов», – говорится в сообщении.

На третьем месте пор популярности стали ювелирные украшения. Также в список желанных подарков попали электронные гаджеты, турпоездки, товары для хобби, алкоголь, продуктовые наборы, пишут «Известия».