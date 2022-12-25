Россиянам назвали способ выбрать качественное шампанское

«Простейший доступный способ оценки „игристого“ — органолептический, то есть запах, вид и вкус. При выборе шампанского стоит обратить внимание на маркировку. Помимо информационных требований, таких как наименование, место происхождения винограда, метод производства, указано соответствие ГОСТ 33336-2015 „Вина игристые. Общие технические условия“. Это ориентир, показывающий, что напиток произведен в соответствии с нормативной документацией по традиционному резервуарному методу», — сказала Алиса Храмова.