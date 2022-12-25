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52 минуты назад

Новый год назвали главным религиозным праздником в России

Мослента

Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов в беседе с «Мосленте» назвал Новый год главным религиозным праздником в России.

Новый год назвали главным религиозным праздником в России
Фото: МослентаМослента

«Рождество — это время надежды на все самое лучшее. Оно неизменно связано с обновлением и верой в то, что впереди только хорошее. При этом в России, на мой взгляд, главный религиозный праздник — все-таки Новый год», — рассказал служитель церкви.

По его словам, Новый год стал таким праздником именно потому, что в этот день люди преисполняются или очень хотят преисполниться искренней веры, что все плохое остается позади, а в новом году их ждет только самое лучшее.

Ранее россияне поделились планами на новогоднюю ночь.

Новый год 2023,Общество,Кирилл Горбунов,
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