Новый год назвали главным религиозным праздником в России

«Рождество — это время надежды на все самое лучшее. Оно неизменно связано с обновлением и верой в то, что впереди только хорошее. При этом в России, на мой взгляд, главный религиозный праздник — все-таки Новый год», — рассказал служитель церкви.

По его словам, Новый год стал таким праздником именно потому, что в этот день люди преисполняются или очень хотят преисполниться искренней веры, что все плохое остается позади, а в новом году их ждет только самое лучшее.