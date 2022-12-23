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1 час назад

Названы топ-5 самых неэкологичных новогодних игрушек

Вечерняя Москва

Топ-5 неэкологичных новогодних игрушек назвал Российский экологический оператор.

Названы топ-5 самых неэкологичных новогодних игрушек
Фото: PexelsPexels

Первое место заняли бенгальские огни, которые не подлежат утилизации из-за химического состава изделий. Также в список вошли петарды, хлопушки, декоративный снег и мишура с дождиком. Эксперты советуют отказаться от использования подобных игрушек, так возникают трудности с их переработкой, а на полигонах они разлагаются несколько лет.

Более того, микрочастицы пластика после попадания на свалку будут доставлять уже не радость, а вред — окружающей среде, воде, микроорганизмам.

Что касается новогодних игрушек, сотрудники РЭО рекомендуют отдавать предпочтение товарам, которые можно использовать несколько лет, передает «360».

Больше двух тысяч мастеров со всего мира прислали свои новогодние игрушки для главного музея Петербурга. Там подвели итоги VI международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа», передает МИР 24.

«Вечерняя Москва» узнала у дизайнера столичной студии декора Галины Петровой об актуальных тенденциях новогоднего декора.

Новый год 2023,Галина Петрова,Эрмитаж,
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