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1 час назад

"Союзмультфильм" выпустит короткометражку "Новогодние волшебности" 25 декабря

ТАССиещё 2

Киностудия "Союзмультфильм" 25 декабря выпустит короткометражку "Новогодние волшебности" по мотивам мультфильма "Самый маленький гном". Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko, на телеканалах "Мультиландия", "Солнце" и в аккаунтах киностудии в YouTube и "Вконтакте", сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"Союзмультфильм" выпустит короткометражку "Новогодние волшебности"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Премьера короткометражного мультфильма "Новогодние волшебности" состоится 25 декабря в онлайн-кинотеатре Okko, а также на телеканалах "Мультиландия", "Солнце" и в аккаунтах "Союзмультфильма" в "ВК" и YouTube. Кроме того, с 26 декабря ленту смогут увидеть зрители телеканала "Мульт", а затем - телеканала "Карусель", - говорится в сообщении. На телевидении "Новогодние волшебности" можно будет посмотреть до 31 декабря.

В "Союзмультфильме" рассказали, что новая лента вдохновлена серией мультфильмов сценариста Михаила Липскерова и режиссера Михаила Каменецкого "Самый маленький гном". Специально для девятиминутного мультфильма Владимир Пресняков и Наталья Подольская записали песню, которая звучит в новой короткометражке.

"Эта премьера - часть традиции: вот уже четвертый год наша киностудия в канун праздника дарит своим зрителям встречу с любимыми классическими героями. Ранее мы уже представили такие короткометражки как "Умка на елке", "Чебурашка: секрет праздника", "Вовка и зима в тридевятом царстве", собравшие у экранов аудиторию всех возрастов", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской.

Новый год 2023,Михаил Каменецкий,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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