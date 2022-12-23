"Союзмультфильм" выпустит короткометражку "Новогодние волшебности"

Киностудия "Союзмультфильм" 25 декабря выпустит короткометражку "Новогодние волшебности" по мотивам мультфильма "Самый маленький гном". Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko, на телеканалах "Мультиландия", "Солнце" и в аккаунтах киностудии в YouTube и "Вконтакте", сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".
"Премьера короткометражного мультфильма "Новогодние волшебности" состоится 25 декабря в онлайн-кинотеатре Okko, а также на телеканалах "Мультиландия", "Солнце" и в аккаунтах "Союзмультфильма" в "ВК" и YouTube. Кроме того, с 26 декабря ленту смогут увидеть зрители телеканала "Мульт", а затем - телеканала "Карусель", - говорится в сообщении. На телевидении "Новогодние волшебности" можно будет посмотреть до 31 декабря.
В "Союзмультфильме" рассказали, что новая лента вдохновлена серией мультфильмов сценариста Михаила Липскерова и режиссера Михаила Каменецкого "Самый маленький гном". Специально для девятиминутного мультфильма Владимир Пресняков и Наталья Подольская записали песню, которая звучит в новой короткометражке.
"Эта премьера - часть традиции: вот уже четвертый год наша киностудия в канун праздника дарит своим зрителям встречу с любимыми классическими героями. Ранее мы уже представили такие короткометражки как "Умка на елке", "Чебурашка: секрет праздника", "Вовка и зима в тридевятом царстве", собравшие у экранов аудиторию всех возрастов", - привели в пресс-службе слова генерального продюсера "Союзмультфильма" Юлии Осетинской.