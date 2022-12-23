"Союзмультфильм" выпустит короткометражку "Новогодние волшебности"

"Премьера короткометражного мультфильма "Новогодние волшебности" состоится 25 декабря в онлайн-кинотеатре Okko, а также на телеканалах "Мультиландия", "Солнце" и в аккаунтах "Союзмультфильма" в "ВК" и YouTube. Кроме того, с 26 декабря ленту смогут увидеть зрители телеканала "Мульт", а затем - телеканала "Карусель", - говорится в сообщении. На телевидении "Новогодние волшебности" можно будет посмотреть до 31 декабря.