Как украсить елку, чтобы привлечь в дом богатство

Украшение новогодней елки важно провести правильно, чтобы привлечь в жизнь то, что давно хотели. Об этом заявила экстрасенс Николь Кузнецова.

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«Чтобы направить весь этот чудесный поток в нужное русло, начинайте проводить денежные ритуалы с новогодним деревом, они помогут вам исполнить желания и зарядиться нужным настроем на весь год», – отметила Кузнецова.

Чтобы в дом пришли деньги, ель стоит ставить на юго-западе. Если дерево будет отражаться в зеркале, то можно будет заряжаться энергией «между елками».

На елку нужно повесить монетки для привлечения денег. Это также привлечет благополучие и удачу.

Николь Кузнецова подчеркнула, что новогодняя ночь – самая волшебная в году. Если правильно подготовиться к Новому году, то он принесет счастье и удачу, передает «Вечерняя Москва».