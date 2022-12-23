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28 минут назад

Как украсить елку, чтобы привлечь в дом богатство

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Украшение новогодней елки важно провести правильно, чтобы привлечь в жизнь то, что давно хотели. Об этом заявила экстрасенс Николь Кузнецова.

Как украсить елку, чтобы привлечь в дом богатство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы направить весь этот чудесный поток в нужное русло, начинайте проводить денежные ритуалы с новогодним деревом, они помогут вам исполнить желания и зарядиться нужным настроем на весь год», – отметила Кузнецова.

Чтобы в дом пришли деньги, ель стоит ставить на юго-западе. Если дерево будет отражаться в зеркале, то можно будет заряжаться энергией «между елками».

На елку нужно повесить монетки для привлечения денег. Это также привлечет благополучие и удачу.

Николь Кузнецова подчеркнула, что новогодняя ночь – самая волшебная в году. Если правильно подготовиться к Новому году, то он принесет счастье и удачу, передает «Вечерняя Москва».

Ранее «ФедералПресс» писал, что названы способы для исполнения желаний в Новый год.

Новый год 2023,Николь Кузнецова,
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