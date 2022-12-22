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1 час назад

Россиян предупредили об опасности популярной новогодней традиции

Lenta.ru

Поедание записок с желаниями в новогоднюю ночь может вызвать аллергию и другие неприятные для организма последствия, предупредила россиян об опасности гастроэнтеролог Татьяна Терехова. От увлечения популярной праздничной традицией она предостерегла в беседе с Life.

Россиян предупредили об опасности популярной новогодней традиции
Фото: ТАССТАСС

Одна из самых популярных традиций новогодней ночи — поедание записок с желаниями под бой курантов — не такая уж безобидная, как может показаться, рассказала врач. Съеденная и запитая шампанским бумажка может нанести вред организму.

Если записка большого размера, она может вызвать несварение, заявила Терехова. А если желание писали чернилами, то они и вовсе могут спровоцировать аллергию и расстройство пищеварения — от изжоги до тошноты, рвоты и диареи.

К тому же в праздничную ночь организму и без того приходится выдерживать испытания алкоголем и жирной, калорийной пищей, добавила гастроэнтеролог. По мнению Тереховой, самый безопасный для здоровья способ загадать желание — проговорить его про себя под бой курантов.

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Новый год 2023,Общество,Татьяна Терехова,Наталья Марченко,
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