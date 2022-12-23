Резиденции Деда Мороза открылись уже в 24 подмосковных парках

«Резиденции главного зимнего волшебника в этом сезоне уже работают на 24 парковых территориях в нескольких городских округах Московской области. <…> Завтра, 24 декабря, открытие резиденций Деда Мороза запланировано еще в восьми парках Подмосковья. Они ждут своих посетителей в городском парке Каширы, парках «Скитские Пруды» и «Покровский» Сергиево-Посадского округа, парке имени Степанова в Серпухове и других», - рассказали в пресс-службе.