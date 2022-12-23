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1 час назад

Резиденции Деда Мороза открылись уже в 24 подмосковных парках

Агентство «Москва»иещё 3

Уже в 24 парках Подмосковья работают резиденции Деда Мороза, еще в восьми они откроются 24 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Резиденции Деда Мороза открылись уже в 24 подмосковных парках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Резиденции главного зимнего волшебника в этом сезоне уже работают на 24 парковых территориях в нескольких городских округах Московской области. <…> Завтра, 24 декабря, открытие резиденций Деда Мороза запланировано еще в восьми парках Подмосковья. Они ждут своих посетителей в городском парке Каширы, парках «Скитские Пруды» и «Покровский» Сергиево-Посадского округа, парке имени Степанова в Серпухове и других», - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что резиденции будут работать в течение всех праздников.

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