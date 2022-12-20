Раскрыты цены на московских елочных базарах

Цены на московских елочных базарах, которые начали открываться во всех округах столицы во вторник, 20 декабря, раскрыли в пресс-службе правительства столицы. Стало известно, что натуральная отечественная ель в среднем стоит 1–1,3 тысячи рублей за погонный метр (в 2021 году — 1–1,1 тысячи рублей).

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва» Авилов Александр / Агентство «Москва»

Отечественная сосна стоит 1,2–1,6 тысячи рублей за погонный метр (в 2021 году — 1,2–1,4 тысячи рублей), импортная пихта — от 5,5 тысячи рублей за погонный метр (в 2021 году — от 3,5 тысячи рублей).

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В этом году в городе планируют открыть 240 точек, где до 31 декабря можно будет приобрести праздничное дерево, сообщил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Здесь представлена продукция Пермского края и Башкирии. Есть зарубежные ели. Ценовая политика предпринимателями определяется самостоятельно. Но для информации: цена елки начинается от тысячи рублей за погонный метр, ели — чуть дороже. Импортная продукция всегда была дороже в несколько раз», — рассказал Немерюк.

Найти официальные точки продаж легко, ориентируясь на оформление: территория ограничена двумя типовыми модулями с металлическим каркасом, внешняя сторона облицована деревянными рейками.

На елочном базаре разрешается продавать еловый и сосновый лапник, елочные игрушки и украшения, электрические гирлянды и подставки для елей.

В городском правительстве предупредили, что за несанкционированную торговлю могут быть наложены штрафы: на граждан — от 2,5 до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от пяти до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Такие елочные базары — уже традиционная акция для всех москвичей и гостей столицы в преддверии Нового года. Количество точек не сильно меняется за последние несколько лет (в прошлом году на территории города было открытo 237 елочных базаров).

Торговые точки в прошлом году были открыты на территориях Юго-Восточного округа, Юго-Западного округа, Южного округа, Центрального округа, на территории Новой Москвы, Северо-Западного, Северо-Восточного и Северного округах, в Восточном и Западном округах, а также в Троицке. Кроме того, еще 123 базара располагались в стационарных магазинах. На данный момент адреса базаров в столице уточняются.