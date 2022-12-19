Названа сумма штрафа за незаконно срубленную елку

«За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность», — сказал председатель ведомства Олег Баженов, отметив, что дешевле и безопаснее будет купить елку в питомнике или на базаре.