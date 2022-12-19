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40 минут назад

Названа сумма штрафа за незаконно срубленную елку

Мослента

Сумму штрафа за незаконно срубленную елку назвали россиянам в Telegram-канале пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Названа сумма штрафа за незаконно срубленную елку
Фото: МослентаМослента

«За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность», — сказал председатель ведомства Олег Баженов, отметив, что дешевле и безопаснее будет купить елку в питомнике или на базаре.

Как сообщил курирующий Комитет лесного хозяйства Московской области зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, в подмосковных лесах стартовала операция «Елочка» для пресечения незаконной вырубки хвойных деревьев. В лесах организованны группы патрулирования.

Ранее россияне раскрыли суммы трат на празднование Нового года. Большинство опрошенных (61 процент) отметили, что общее количество затрат в преддверии 31 декабря по сравнению с прошлым годом выросло примерно на 20 процентов.

Новый год 2023,Общество,Георгий Филимонов,Олег Баженов,Правительство московской области,
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