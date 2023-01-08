Новогодние каникулы в наступающем году продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января. После окончания длинных выходных многим трудно вернуться к работе, поэтому «Рамблер» расскажет о том, как прийти в себя, когда праздники кончились.

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Как вернуть рабочий режим и рабочий настрой

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Эксперты, опрошенные РИАМО, советуют начинать возвращение к рабочему режиму немного заранее: к примеру, если на работу нужно в понедельник, в четверг и пятницу нужно вставать и ложиться пораньше. Если засыпать рано сложно, можно за полчаса до сна пойти на недолгую прогулку или проветрить спальню перед сном в течение десяти - двадцати минут.

Для возвращения рабочего настроя стоит заранее составить план того, что нужно сделать в первый день после каникул, или просто список важных дел. Эксперты также советуют повышать нагрузку постепенно, не браться в первые рабочие дни за самые сложные задачи и начать планировать следующие выходные или отпуск - благодаря мыслям о предстоящем отдыхе будет проще смириться с окончанием праздников.

Как привести тело в форму

Инструктор тренажерного зала и специалист по питанию Анастасия Дорофеева рассказала «Аргументам и фактам», что устраивать жесткие разгрузочные дни после новогодних каникул не стоит. Если набранные килограммы и уйдут с помощью такого метода, то быстро вернутся обратно.

«Организм начнет сразу же откладывать жирок про запас на случай новых голодовок, как только вы вернетесь к своему обычному питанию», - объяснила эксперт.

По ее словам, после пары разгрузочных дней на воде, кефире или яблоках организм обязательно заставит человека съесть что-то вроде картошки-фри.

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Если хочется сбросить пару килограммов после каникул, лучше перейти к дробному питанию небольшими порциями, включить в рацион больше овощей и фруктов, сократив количество сладкого и мучного в своем меню, советует Дорофеева.

Также эксперт порекомендовала отказаться от алкоголя, в котором много пустых калорий, идущих в «жировое депо». Они никак не помогают обмену веществ, к тому же алкоголь может пробудить аппетит к чипсам, орешкам и сыру, подчеркнула она.

«В итоге вы можете за один присест набрать суточную норму калорий», - предупредила инструктор.

Для возвращения тела к допраздничному состоянию Дорофеева посоветовала выпивать утром стакан теплой воды с лимоном. По ее словам, это помогает запустить метаболизм, получить необходимые минералы и микроэлементы, а также восстановить кислотно–щелочной баланс.

Эксперт советует рассчитывать свою ежедневную потребность в воде по формуле 30 - 40 миллилитров на один килограмм веса.

Также Дорофеева порекомендовала не истязать себя в тренажерном зале: если силовые нагрузки не приносят удовольствия, стоит заменить их танцами или плаванием. Инструктор отметила, что не стоит ожидать заметного результата раньше, чем через месяц регулярных занятий спортом.

Советы врачей

Доктор медицинских наук, главный семейный врач Санкт-Петербурга Ольга Кузнецова посоветовала подсчитывать, сколько вы выпили за новогодние праздники. Она назвала серьезным ударом по организму пять - семь доз алкоголя в день (одна доза - десять граммов чистого этанола или 30 граммов водки/бокал шампанского).

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По словам Кузнецовой, слабость после каникул может быть связана с нарушениями электролитного баланса из-за чрезмерного употребления алкоголя. После злоупотреблений врач посоветовала восполнять содержание калия - есть бананы и помидоры, пить томатный сок и компоты из сухофруктов, а также два литра воды в день. После каникул доктор порекомендовала добавить в рацион йогурты, творог и нежирные каши.

Кандидат медицинских наук Анна Турушева рассказала, что справиться с отечностью после праздников можно, отказавшись от колбас, майонеза и мучного, а также ограничив потребление соли.