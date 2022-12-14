Названы самые популярные елки у россиян на Новый год

Наибольшей популярностью у россиян в Новый год пользуется обычная русская елка, заявил в беседе с «ВМ» директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

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— Эти елки хорошо загущены и имеют красивую форму, — пояснил эксперт.

По словам Пухарева, некоторые россияне на Новый год предпочитают покупать пихту Нордмана, однако спрос на такие деревья ниже из-за высокой цены. Жители юга РФ, продолжил специалист, чаще выбирают сосну, так как она почти не осыпается, несмотря на более высокие температуры в регионе.

Руководитель комитета по взаимодействию с органами власти и общественными объединениями национальной Ассоциации организаторов мероприятий Иван Поляков рассказал, что новогодняя ель является символом того, что, несмотря на трудности, жизнь продолжается и праздники все еще объединяют людей.