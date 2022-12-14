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12 минут назад

Названы самые популярные елки у россиян на Новый год

Вечерняя Москва

Наибольшей популярностью у россиян в Новый год пользуется обычная русская елка, заявил в беседе с «ВМ» директор компании «Елки.ру» Владислав Пухарев.

Названы самые популярные елки у россиян на Новый год
Фото: ТАССТАСС

— Эти елки хорошо загущены и имеют красивую форму, — пояснил эксперт.

По словам Пухарева, некоторые россияне на Новый год предпочитают покупать пихту Нордмана, однако спрос на такие деревья ниже из-за высокой цены. Жители юга РФ, продолжил специалист, чаще выбирают сосну, так как она почти не осыпается, несмотря на более высокие температуры в регионе.

Руководитель комитета по взаимодействию с органами власти и общественными объединениями национальной Ассоциации организаторов мероприятий Иван Поляков рассказал, что новогодняя ель является символом того, что, несмотря на трудности, жизнь продолжается и праздники все еще объединяют людей.

До этого заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий рассказал о плюсах и минусах покупки живой елки на Новый год. Так, среди плюсов живого дерева — аромат хвои, благодаря которому появляется новогоднее настроение. После использования ее проще утилизировать, она не нанесет вреда природе.

Новый год 2023,Общество,Иван Поляков,
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