Год Кролика или Кота: как правильно и почему оба являются символом года?

В преддверии новогодних праздников магазины заполняют символы следующего года по восточному календарю. Однако покровителем 2023 года считаются целых два животных – Кролик и Кот. Почему так произошло, и как все же правильно, разбирался «Рамблер».

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Кот или кролик?

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Зодиакальный круг на Западе и Востоке различается. Китайцы изначально ориентировались на движение самой большой планеты Юпитера, которой для того, чтобы полный оборот вокруг Солнца, требуется 12 лет. Поэтому и животных в китайском зодиакальном круге – двенадцать: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Есть интересная легенда о том, почему в круге нет Кота, а четвертое по счету животное –Кролик. Нефритовый Император как-то отправил своего слугу найти и пригласить ко двору самых красивых зверей. Слуга отправился на поиски и сразу же увидел крысу, получившую приглашение первой. Затем он нашел остальных животных, но кота найти не смог. Тогда слуга попросил крысу передать ему приглашение, отмечает Mr.Кот.

Крыса передала приглашение во дворец императора, но так как до аудиенции оставалось время, кот решил поспать и попросил разбудить его. Но крыса, посчитав кота сильным соперником, не стала этого делать. В результате ко двору Нефритового Императора явились все животные, за исключением спавшего кота.

В результате кота решено было заменить на схожее по внешности и характеру животное, им стал кролик, пишет Winter Story.

При этом в ряде восточных стран год Кота есть. Так, во вьетнамском зодиаке вместо кролика действительно значится знак кота. По одной из версий, китайское слово «кролик» («mǎo tù») созвучно с вьетнамским «meo», что означает «кот», напоминает Чайна Хайлайтс.

Нужно также помнить, что год Кролика начинается не 1 января. Новый год в Китае наступает в период между 21 января и 20 февраля, дата праздника меняется. В 2023 году Кролик вступит в свои права 22 января.

Что сулит предстоящий год?

Считается, что для кролика очень важна семья, поэтому предстоящий год сулит приятное общение с родными и близкими, семейное счастье. Также кролик, по мнению астрологов, должен принести с собой перемены в личной жизни. Это может быть долгожданное знакомство со второй половинкой, женитьба или рождение ребенка.

Кролик (Кот) воплощает энергию Инь – одного из понятий китайский философии. Это одна из двух противоположностей, которые, тем не менее, не могут существовать друг без друга. Инь символизирует женское начало, ассоциируется с ночью, тьмой, водой.