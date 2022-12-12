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2 часа назад

Психолог объяснила, как успеть сделать все дела до Нового года

РИА "ФедералПресс"

Россиянам следует чаще отдыхать и записывать все планы в блокнот, чтобы не сойти с ума. Об этом рассказала «ФедералПресс» психолог Елена Перминова.

Как успеть сделать все дела до Нового года
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Стоит распланировать дела с учетом их приоритета и лучше это сделать на внешнем носителе, например, в блокноте. Это даст мозгу информацию, что все надежно сохранено и ему не нужно постоянно обо всем помнить. Это сэкономит вам энергию», – отметила эксперт.

Елена Перминова посоветовала взглянуть на свой список под новым углом и подумать, какие дела необязательно делать в декабре. По ее словам, может оказаться так, что часть задач и вовсе не нужно выполнять.

Психолог напомнила, что «выжимать себя до капли» перед Новым годом не стоит, а чтобы окончательно не погрязнуть в суете, нужно ежедневно выделять время на отдых, а также перестать наделять свои дела важностью, тогда и напряжения будет меньше.

Новый год 2023,Елена Перминова,
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