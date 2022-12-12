Как успеть сделать все дела до Нового года

Россиянам следует чаще отдыхать и записывать все планы в блокнот, чтобы не сойти с ума. Об этом рассказала «ФедералПресс» психолог Елена Перминова.

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«Стоит распланировать дела с учетом их приоритета и лучше это сделать на внешнем носителе, например, в блокноте. Это даст мозгу информацию, что все надежно сохранено и ему не нужно постоянно обо всем помнить. Это сэкономит вам энергию», – отметила эксперт.

Елена Перминова посоветовала взглянуть на свой список под новым углом и подумать, какие дела необязательно делать в декабре. По ее словам, может оказаться так, что часть задач и вовсе не нужно выполнять.