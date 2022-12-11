Новогодние игрушки по советским фильмам набирают популярность

Согласно данным, которые привел крупный аналитический центр, спрос на новогодние игрушки в России вырос на 20 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, где можно найти необычные и трендовые украшения по выгодным ценам.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Ассортимент елочных игрушек сильно изменился. Если раньше в приоритете были европейские украшения с намеком на роскошь, то сейчас большинство украшений представляют собой причудливые формы и композиции. По словам экономиста Александра Цапликова, основное направление, откуда нам привозят игрушки, — это восточные страны.

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— Из-за санкций европейские елочные украшения стало просто невыгодно привозить — цена из-за сложной логистики увеличилась в два, а то и в три раза. Где-то, конечно, еще можно найти наборы шаров, допустим, немецкого производства, но если в прошлом году он стоил 1200 рублей за шесть штук, то сейчас — не менее 2500. Теперь наши поставщики — это Китай, Турция, Казахстан и, конечно, отечественные компании. По качеству они ничем не уступают европейским аналогам, — пояснил эксперт.

Покупать необычные игрушки выгоднее на елочных базарах — там есть много локальных производителей. Здесь можно найти целую серию, посвященную героям советских фильмов: это и «Мымра» из «Служебного романа», и Остап Бендер из «12 стульев». Обойдется такой набор из пяти игрушек в 3000 рублей.

Если раньше тренд был на позолоту, барокко, то теперь в моде ретро, карнавальная и животная тематики. Не брезгуют магазины елочных игрушек и тематикой еды.

— Еще сейчас скупают игрушки, которые сделаны в советской манере. Это герои мультфильмов — например, крокодил Гена и Чебурашка, — рассказывает владелица одного из интернет-магазинов Оксана Темнышева.

В среднем одинарные игрушки из дружественных стран стоят в районе 400–500 рублей.

Отечественные можно найти и за 300 рублей. Комплектами брать выгоднее — цена в пересчете на одну игрушку становится ниже на 10 процентов.

— Если говорить о более высоком уровне изделий, то обратите внимание на коллекции фарфоровых фабрик России. Они стоят от 2000 рублей, — добавляет Темнышева.

Диана Андержанова, декоратор:

— Несмотря на то что в тренд вошла лаконичность, многие совершенно не брезгуют миксовать советские игрушки с современными. Я рекомендую посетить различные барахолки. В преддверии Нового года на них можно найти самые редкие игрушки по очень доступной цене. Это и космонавты, и спорт, и сказки.