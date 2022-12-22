Как безопасно установить елку. Советы спасателей

Елка является неотъемлемой частью Нового года, любимым украшением как для взрослых, так и для детей. Как правильно установить дерево и чем украсить, чтобы в новогоднюю ночь не пришлось вызывать спасателей, разбирался «Рамблер».

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Живая елка или искусственная?

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Выбор ели – живой и искусственной остается на усмотрение покупателей. При этом очень важно правильно ее установить в квартире или в доме.

Как натуральную, так и искусственную ель необходимо размещать максимально далеко от отопительных приборов, радиаторов. Самое удачное место — угол вдали от прохода, чтобы елка никому не мешала и нельзя было случайно ее опрокинуть. Основание ели должно быть устойчивым, а ветки не должны касаться стен и потолка.

Не стоит допускать пересыхания живой новогодней красавицы, ее необходимо поставить во влажную землю или песок и регулярно его смачивать.

Какие украшения выбрать?

Сверкающие на елке гирлянды создают неповторимую атмосферу чуда, подсвечивая огоньками «дождик» и игрушки. Однако к их выбору нужно отнестись очень серьезно, так как именно проблемы с электрическими гирляндами могут стать причиной пожара.

«Для украшения елки нельзя использовать неисправные и несертифицированные электроприборы. Дети не должны иметь доступ к контроллерам (блокам управления работой электрогирлянды и/или елки), проводам и розеткам», - предупреждают спасатели.

Для того, чтобы не случилось непредвиденных ситуаций, гирлянды стоит покупать проверенных производителей, покрытые огнезащитным составом и прошедшие тестирование в лаборатории. Также у них должны быть предохранители, защищающие от скачков напряжения.

«Никогда не включайте гирлянду при наличии оголенных проводов, а также самодельных соединений. Кроме того, элементы гирлянды не должны соприкасаться с «дождиком», потому что металлизированная фольга может замкнуть проводку», - напомнили в МЧС.

Перед тем, как украсить елку гирляндой, необходимо внимательно ее осмотреть и отказаться от использования в том случае, если обнаружены неисправные лампочки или повреждения. В домашних условиях также не стоит использовать украшения, количество огней в которых больше 50.

Также нужно помнить, что гирлянда не должна оставаться включенной на ночь или когда никого нет дома.

Что делать, если новогодняя елка загорелась?

Если елка все же загорелась, необходимо обесточить гирлянду, выдернув из розетки или отключить автомат в щитке, уронить дерево на пол, чтобы пламя не перекинулось на обои, шторы и мебель, и накрыть его плотным покрывалом, чтобы ограничить приток воздуха. После этого нужно пролить елку водой, использовать огнетушитель или забросать песком, советуют спасатели.

При этом действовать нужно быстро, так как живое хвойное дерево или искусственная елка вспыхивают мгновенно.

«Испытания показывают, что натуральная ель загорается через 20 секунд, а сгорает полностью через 1,5 минуты. Искусственная ель сгорает всего за 30 секунд. А елка, изготовленная из специального пластика, горит в течение четырех минут», - рассказала начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Омской области подполковник внутренней службы Юлия Дойникова.

Она также предупредила, что особенно опасно возгорание синтетических новогодних красавиц, так как отравляющие вещества, выделяющиеся при горении, крайне токсичны.

«Два-три вдоха приводят к отравлению, минута – к опасным последствиям для здоровья и жизни», - отметила она, призвав не оставлять гирлянду без присмотра, и тем более не допускать попадание на нее воды.

Если елка искусственная, не стоит при ее тушении применять воду, так как в процессе горения синтетические материалы плавятся и растекаются, а попадание воды на горящую поверхность приведет к разбрызгиванию горящих капель и к увеличению площади горения. Такие ели нужно засыпать песком или использовать огнетушитель.