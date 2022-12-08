Россиян предупредили об опасности новогодних гирлянд

Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин призвал россиян оградить домашних питомцев от потенциального контакта с гирляндой во избежание пожароопасных ситуаций. В разговоре с «Лентой.ру» он предупредил об опасности новогодних украшений, а также перечислил другие правила их безопасного использования.

Фото: ТАСС ТАСС

Куда нельзя вешать гирлянды?

Видео дня

Эксперт поделился главными правилами, которые необходимо учесть при выборе места для электрогирлянды.

«Нужно помнить, что не должно быть контактов с нагревательными приборами или с поверхностями, имеющими повышенную температуру. Не должно быть контактов с легковоспламеняемыми материалами: не нужно устраивать прямого контакта с ватой, бумажной мишурой и так далее», — сообщил он.

Если изделие предусмотрено для использования внутри сухих помещений, не должно быть никакого контакта с влажной средой, отметил Старостин.

«Соответственно, если есть растения на окнах, которые вы поливаете, и есть риск случайного пролития — рядом не должно быть гирлянд. Также нужно оградить домашних питомцев от потенциального контакта с гирляндой во избежание создания пожароопасной ситуации. Потому что кошки и мелкие породы собак любят их грызть», — добавил специалист.

Еще одно важное правило — отсутствие риска случайно зацепиться за гирлянду, особенно если она находится в рабочем состоянии, рассказал он.

«Также при использовании нескольких изделий необходимо понимать электрическую нагрузку на бытовую электросеть. Гирлянда должна быть либо напрямую в розетку [включена], либо при использовании удлинителя. Он должен быть также сертифицирован. Не должно быть перегрузки электрической сети», — подсказал эксперт.

Разные типа электрогирлянд

Старостин сообщил, что при покупке электрогирлянды нужно четко определить, для какого использования она предусмотрена.

«Гирлянды, которые предназначены в том числе для использования на открытом воздухе, имеют гораздо более высокую степень защиты, и их также можно использовать в закрытых помещениях. То есть они более универсальны и более безопасны. При монтаже данных изделий следует прежде всего прочитать инструкцию, которая должна прилагаться и быть на русском языке. Это даст основания полагать, что товар прошел сертификацию», — отметил эксперт.

Еще одним важным правилом специалист назвал подбор производителя. «Это не должны быть кустарные изделия от неизвестных производителей, а должны быть сертифицированные электроприборы. Желательно избегать гирлянд, сделанных на основе ламп накаливания, есть гораздо более современные решения, которые будут безопаснее. Но еще раз повторю: многое зависит от производителя, от правильности производства самой гирлянды», — заключил он.