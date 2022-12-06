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53 минуты назад

Опрос: самым желанным новогодним гаджетом у россиян стал ноутбук

Газета.Ru

Компания "Ситилинк" провела опрос среди россиян и выяснила, какие гаджеты респонденты хотели бы получить в подарок на Новый год. Результаты исследования есть в распоряжении "Газеты.Ru".

Стало известно, о каких гаджетах на Новый год мечтают россияне
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди мужчин самым желанным подарком является ноутбук - его хотят получить 30% опрошенных. При этом 27% мечтают о смартфоне, а 21% - хотели бы в качестве подарка получить игровую консоль или аксессуары к ней.

Только 14% хотят электроинструменты, в то время как 6% - фитнес-браслет или часы, а еще 3% - портативную колонку. При этом 28% женщин в качестве желанного новогоднего подарка называли ноутбук или планшет.

Подарок в виде нового смартфона хотят 21%, а о роботе-пылесосе мечтают 19% респонденток. Товары для красоты хотят 13% женщин, в то время как 12% - товары для кухни, а 7% - фитнес-браслет или часы.

Отмечается, каждый четвертый опрошенный готов потратить на новогодний подарок близкому человеку от 2 до 5 тыс. руб., до 1 тыс. руб. - 15,2%. Потратить от 5 до 10 тыс. руб. и от 10 до 30 тыс. руб. готовы по 30% респондентов. Выложить более 30 тыс. руб. за подарок готовы 11,5%. При этом каждый пятый россиянин вообще не планирует дарить подарки на Новый год.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что фанат подарил стримерше Amouranth новый iPhone, $70 тысяч и оружие для самозащиты.

Новый год 2023,Общество,
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