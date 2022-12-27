Как упаковать новогодний подарок

Наверное, самое приятное занятие – кода муки выбора позади, и можно спокойно сесть, обложиться красивой бумагой, лентами и прочим декором и начать творить.

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«Рамблер» рассказывает, как можно упаковать подарок на Новый год – быстро и эстетично.

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Коробки

Если вы не уверены в своих силах и считаете, что у вас руки-крюки, не испытывайте судьбу, особенно если времени в обрез, а возьмите подходящую подарочную коробку. Но даже здесь, есть место для творчества. Не поленитесь зайти в магазин, где продается все для творчества и рукоделия, наверняка, там вы найдете красивые детали, которыми захочется украсить коробку.

Пакеты

Разных форм, размеров и расцветок – выбрать можно подходящий в зависимости от того какой подарок вы приготовили. Преимущество пакета еще и в том, что в него вы можете положить вообще все подарки, которые придумали для человека. Например, кроме основного подарка, вы можете купить конфеты, шампанское, икру, варежки, крем для рук или бальзам для губ.

Корзины

Вариант для тех – кто не знает, что можно подарить человеку, у которого вроде бы все есть. Лучший подарок – еда. Всегда! Но есть, конечно же, нюансы. Во-первых, выбирайте красивые упаковки: сыр в вакуумном пакете и сыр в коробке будут восприниматься совершенно по-разному. Во-вторых, выбирайте продукты действительно хорошего качества, они должны быть вкусными и свежими. Проверяйте сроки годности и даты производства, даже если не привыкли этого делать. Если не хотите быть банальными, обратите внимание на необычные продукты – например, мед-конфитюр, джем из необычных ягод с семенами чиа, гречишный шоколад и так далее. Так вы не только удивите того, кому решите сделать такой подарок, но и даже немного сэкономите.

Упаковочная бумага

Если ваш подарок сам по себе в коробке, достаточно ее просто обернуть упаковочной бумагой. Будьте последовательны, не торопитесь. Прежде чем отрезать, примерьте коробку, и отрежьте столько, сколько нужно. Если вы будете пытаться упаковать маленькую коробку в большой лист бумаги, получится не очень аккуратно. Запаситесь узким скотчем. Чтобы бумага держалась ровно, ее можно сразу приклеивать к коробке с помощью небольших кусочков скотча. Затем упакованную коробку можно перевязать лентой, а можно приклеить небольшой бант двусторонним скотчем.

Еще один простой и красивый способ упаковать подарок – конфета, обычная шоколадная или даже трюфель. В первом случае – заворачиваете подарок, как конфету, с двух сторон стягиваете оставшуюся бумагу с помощью ленты и расправляете. Во втором случае – «сажаете» подарок в середину и собираете наверху концы с помощью той же ленты. Лучше всего использовать тонкую бумагу или даже пленку.

В стиле рустик

Не можете делать все по линеечке, делайте размашисто и от души! Можно сказать, что это рустик, эко-стиль или кантри. Что вам понадобится? Джутовая веревка и крафтовая бумага, которую можно немного даже помять для аутентичности. Оборачиваете подарок бумагой, перетягиваете веревкой, украшаете парой сухих веточек – и отличная упаковка готова. Для украшения также подойдут веточки эвкалипта, хлопок и другие сухоцветы, которые можно найти в цветочных магазинах. Если добавить блеска все-таки хочется, просто посыпьте все блестками.

Подарок в подарке

Это не столько идея упаковки, сколько идея подачи. Самый простой пример – носки, которые можно набить конфетами. Что еще можно дарить таким образом?

Варежки с кремом для рук внутри

Книги с закладками в виде подарочных сертификатов

Бумажники, конечно же, с купюрами

Кроссовки или ботинки с мини-бутылочками игристого

Косметичка с косметикой

Пенал с канцелярскими принадлежностями