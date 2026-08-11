Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 11 августа, поделился новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о студенческих отрядах, портале поставщиков, образовательном комплексе в Даниловском районе, а также об обновлении районных парков и скверов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Студенческие отряды Москвы

Городской проект «Молодежь Москвы» продолжает традиции студенческих отрядов. В юбилейном 15-м сезоне к студенческим отрядам столицы присоединятся более четырех тысяч человек. Молодые люди могут выбрать сезонные вакансии или круглогодичную подработку с гибким графиком, которую затем будет удобно совмещать с учебой. География работы московских отрядов в этом году охватывает не только столицу, но и 20 регионов России.

ДНР на портале поставщиков

Заказчики из Донецкой Народной Республики теперь могут проводить закупки на портале поставщиков. Предприниматели из ДНР работают на портале с 2023 года. За этот период они заключили почти 600 контрактов с заказчиками из разных регионов страны. Самый большой спрос пришелся на компьютерное, электрическое, электронное и оптическое оборудование, телекоммуникационные услуги.

Новый образовательный комплекс

В Даниловском районе началось строительство образовательного комплекса на 1475 мест. В его состав войдут школа на 975 мест и детский сад на 500 малышей. Строители возводят здание переменной этажности прямо на территории жилого квартала. Неподалеку от него расположится транспортный узел «ЗИЛ». Фасады школы выполнят в светлых тонах.

Обновление парков и скверов

В этом году в Москве планируется привести в порядок несколько районных парков и скверов. В Дмитровском районе специалисты обновят Ижорский сквер. В Левобережном районе планируется благоустроить сквер у районного центра «Нева». Парк «Этнографическая деревня Бибирево» преобразится с добавлением этнических мотивов и деревянных элементов.