Москвичам рассказали о погоде

В столичном регионе во вторник, 28 июля, ожидается гроза и до плюс 28 градусов Цельсия, сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Погода будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня местами ожидается кратковременный дождь, по области местами гроза. Температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов тепла, по области от плюс 23 до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть южный скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что 30-градусная жара вернется в Москву в начале августа.