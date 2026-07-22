Предложен дизайн для эмодзи-москвича

Эмодзи-москвича можно было бы изобразить слегка озадаченным интровертом с кофе и в наушниках. Такую идею предложил в беседе с агентством «Москва» руководитель онлайн-кампуса и профиля «Коммуникационный дизайн.

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Онлайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Ярослав Субботин.

«Эмодзи-москвич должен быть одет просто, дорого и так, будто это вышло случайно. Темное пальто, шарф, удобные кроссовки. Цвета — графитовый, черный, темно-синий», — предложил дизайнер.

При этом, по мнению Субботина, в руке у такого эмодзи должен быть телефон, в ушах — наушники. Также персонаж может пить кофе.

«Все необходимое, чтобы не разговаривать с окружающими и при этом оставаться в центре событий», — дополнил свою идею дизайнер.

При этом лицо у такого эмодзи, по мнению эксперта, должно быть спокойным, но немного озабоченным, как будто человек либо опаздывает, либо уже опоздал, либо только что понял, что приехал не на ту станцию.

«Эмодзи-москвич должен немного улыбаться. Он только что простоял час в пробке на Садовом кольце или на МКАД. День идет по плану», — заключил Субботин.

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