Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 21 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города напомнил, что 1 августа начнется прием заявок на гранты для обучения в сфере культуры, заявил, что Арбатско-Покровскую линию метро продлят за МКАД по просьбам жителей, а также сообщил о завершении проходки тоннелей между станциями «Щелковская» и «Гольяново». Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Прием заявок на гранты в сфере культуры

Прием заявок на гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства начнется 1 августа. Выплаты позволят выпускникам столичных школ и колледжей компенсировать до 100 процентов стоимости обучения в творческих вузах страны. В этом году выделят 30 грантов по направлениям музыки, архитектуры, живописи, скульптуры, хореографии и кино.

Завершение проходки метро

Сергей Собянин принял участие в церемонии завершения проходки второго (правого) перегонного тоннеля между станциями метро «Щелковская» и «Гольяново». Также глава города поздравил метростроителей с окончанием очередного этапа работ. После завершения проходки второго перегонного тоннеля на участке прокладка подземных сооружений на строящемся отрезке Арбатско-Покровской линии полностью завершена.

Продление Арбатско-покровской линии

Специалисты продлят Арбатско-Покровскую линию Московского метрополитена в район Восточный, расположенный за МКАД. Продление Арбатско-Покровской линии не задержит ввод станции метро «Гольяново» в эксплуатацию. По словам Собянина, это решение в значительной степени улучшит транспортную доступность жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковского шоссе.

Будущий технопарк в Троицке

Будущий технопарк «ТехноСпарк», расположенный в Троицке, попал в список инвестиционных приоритетных проектов. В общей сложности в создание технопарка инвестируют около 1,6 миллиарда рублей. За счет статуса инвестиционного приоритетного проекта инвестор сможет обнулить ставку налога на имущество. При этом арендная ставка земельного участка снизится до 0,01 процента от кадастровой стоимости.