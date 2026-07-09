Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 июля, поделился новостями из жизни столицы. Глава города сообщил о строительстве круглогодичных спортивных площадок, ремонте главного корпуса ГКБ имени Буянова, а также рассказал, какой будет новая школа в Даниловском районе. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Круглогодичные спортплощадки

В Москве в 2026 году появятся 23 круглогодичные спортивные площадки нового формата. Зимой это будут полноценные катки с теплыми раздевалками, а летом — зоны для игры в волейбол, баскетбол и другие командные игры. Одну из таких площадок обустроят в парке «Алтуфьево».

ГКБ имени Буянова

Главный лечебный корпус Городской клинической больницы имени Буянова в Москве капитально отремонтируют и приведут в соответствие с современными медицинскими стандартами. В результате больница сможет оказывать помощь большему числу жителей.

Школа в Даниловском районе

В Даниловском районе Москвы построят новую школу, рассчитанную на две тысячи учеников. Образовательное учреждение появится в развивающемся жилом квартале на проспекте Андропова. Школа будет востребована благодаря активному развитию района и хорошей транспортной доступности. Основные строительные работы планируется завершить в 2028 году.