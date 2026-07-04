Ливень обрушился на Москву

Резкое ухудшение погоды произошло в Москве в субботу. Ближе к полудню на российскую столицу обрушился ливень, который продолжится, по прогнозам синоптиков, до 21:00.

В отдельных районах возможны гроза и град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Жителей и гостей города просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам также рекомендуют избегать парковки рядом с шаткими конструкциями.

Ранее синоптик Прогностического центра «Метео Александр Ильин в интервью MIR24.TV уточнил, что особенно сильные ливни ожидаются в южных, юго-восточных и восточных районах Подмосковья. В воскресенье также прогнозируются сильные дожди с грозами. Температура воздуха при обильных осадках немного понизится: в субботу днем столбики термометров покажут 21-23 градуса тепла, в воскресенье — 19-21. Ночью сохранится достаточно высокая температура — плюс 15-17. Атмосферное давление будет понижаться: в субботу до 740 мм ртутного столба, в воскресенье — до 738 мм.