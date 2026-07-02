На Москву обрушится гроза

Гроза ожидается предстоящей ночью в Москве и Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на синоптиков Гидрометцентра России.

Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременный дождь и гроза, при этом столбики термометров могут показать до плюс 20 градусов Цельсия.

Днем в пятницу, 3 июля, в столице должно быть преимущественно без осадков, в Подмосковье вновь местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 26-28 градусов в столице и от 25 до 30 градусов по области. Ветер прогнозируется западный и северо-западный со скоростью 3-8 метра в секунду.

Четверг, 2 июля, стал в столице самым жарким днем с начала года. Температура поднималась до плюс 31,5 градуса Цельсия. Из-за жары медведей в Московском зоопарке накормили специальным мороженым.