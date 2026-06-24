Сергей Собянин. Главное за день
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 24 июня, поделился важными новостями из жизни столицы. Глава города рассказал о строительстве более 120 объектов образования, запуске проекта комплексной диагностики здоровья, оформлении станции метро «СберСити», а также принял участие в открытии комплекса Московской городской онкобольницы № 62. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Строительство более 120 объектов образования
Более 120 объектов образования одновременно строят в Москве. В районе Раменки на улице Лобачевского построят крупный образовательный комплекс, рассчитанный на 1,7 тысячи школьников и 350 воспитанников детского сада. Проект предусматривает универсальные и профильные учебные кабинеты, медиатеку, лабораторно-исследовательские пространства, ИТ-полигон и четыре спортивных зала.
Запуск проекта комплексной диагностики здоровья
В столице запускают проект комплексной диагностики здоровья. Первый этап обследования включает заполнение анкет и тестов о самочувствии, соответствующих федеральным методическим рекомендациям по здоровому долголетию.
На основе результатов пациентам предоставляются персональные рекомендации и направления на расширенный набор лабораторных и инструментальных исследований, которые можно пройти в удобный момент в поликлинике.
Открытие комплекса Московской городской онкобольницы № 62
Сергей Собянин, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко приняли участие в торжественной церемонии открытия нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове.
Это событие стало финальным в создании каркаса современной московской онкологической службы, которая позволяет на ранних стадиях выявить болезнь и гарантирует пациентам качественное лечение.
Оформление станции метро «СберСити»
Станция «СберСити», которая строится в рамках Рублево-Архангельской линии метро, будет оформлена в уникальном стиле архитектурной бионики. Концепция оформления основана на гармоничном сочетании технологий и форм, вдохновленных живой природой.
Ключевым элементом дизайна станционного комплекса станут оригинальные светильники бионической формы. Световые линии будут плавно переходить с колонн на своды, создавая иллюзию бесшовного, парящего пространства.