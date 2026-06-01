Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Первый летний день в Москве будет теплым, но до летних показателей температура не дотянет. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, в понедельник, 1 июня, воздух в столице прогреется до плюс 18-20 градусов. Погода будет облачной с прояснениями. Небольшие осадки, если и пройдут, то по области и не повсеместно. Ветер северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Большую часть недели погода в Москве будет достаточно солнечной и сухой. Исключением станут последние рабочие дни, когда на столицу обрушится гроза с дождем — ненастье ожидается в четверг, пятницу и воскресенье, 4-5 и 7 июня. Климатической нормы столбики термометров достигнут к выходным, когда температура поднимется до отметки плюс 25 градусов.