Москвичей предупредили о грозе

Московский главк МЧС предупредил 31 мая об ожидающихся дожде и грозе в Москве, передает «Интерфакс».

«В ближайшие 1-2 часа 31 мая местами в городе Москва ожидается кратковременный дождь, гроза», — указало ведомство.

При грозе ожидаются порывы ветра до 15м/с.

МЧС порекомендовало обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, парковаться в безопасных местах и не оставлять детей без присмотра.

До этого ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в Москве постепенное повышение температуры начнется в выходные, а на следующей неделе в столице будет по-настоящему жарко. Ко 2 июня воздух в Москве прогреется до +23°C, а 3 и 4 июня погода составит норму для начала июня — +20-25°C. Осадков в эти дни не ожидается, будет переменная облачность. С 5 по 7 июня в столице может пройти небольшой дождь, но будет тепло — +22-27°C.

До этого мощный град прошел в Минеральных Водах, повредив автомобили, припаркованные на улицах.