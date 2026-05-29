Москвичей предупредили об аномальной пятнице

В пятницу, 29 мая, температура воздуха в Москве будет ниже климатической нормы на 7 градусов. Об аномальной погоде предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

В целом в этот день будет облачная с прояснениями погода, местами возможен кратковременный дождь.

«Сохранится плотный северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду», — добавила синоптик.

Минимальная температура воздуха будет достигать плюс 4-6 градусов в Москве и плюс 3-8 градусов в области, а максимальная — плюс 11-13 градусов и плюс 8-13 градусов соответственно. Эти значения отличаются от привычных для конца мая на семь градусов, подчеркнула Позднякова.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что в начале июня температура воздуха в столице останется ниже климатической нормы. Правда, аномалия составит не семь градусов, как сейчас, а три: в течение дня воздух прогреется до плюс 16-18 градусов, к 5 июня можно ждать до плюс 20-22 градусов. В целом, как предполагает Позднякова, среднемесячный показатель будет держаться немного ниже нормы.