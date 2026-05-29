Дептранс Москвы спрогнозировал заторы в центре города во второй половине дня

Вечером 28 апреля москвичам и гостям столицы рекомендовали отказаться от личных автомобилей и по возможности пересесть на городской транспорт.

Причина — ухудшение погоды, из‑за которого в городе ожидаются 8‑балльные заторы. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«В городе местами идёт дождь. По данным ЦОДД, в вечерний разъезд (после 17:00) ожидаем до 8 баллов», — говорится в сообщении.

Тех, кто все же не сможет отказаться от поездки на своей машине, попросили отложить выезд на более позднее время — после 20:00, когда интенсивность движения снизится.

Накануне советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин рассказал, что самыми холодными в московском регионе, а также в других областях Центральной России и Поволжья, станут четверг и пятница. В выходные при этом тоже не стоит ожидать возвращения температуры воздуха к климатической норме.

Есть большая вероятность, что с четвертого-пятого по седьмое-девятое июня температура достигнет +28 °C, добавил он.