Гроза с молниями пришла в Москву и ближайшее Подмосковье в пятницу вечером, 22 мая. Ухудшение погоды произошло после 21:30 по местному времени.

Увидеть молнии и услышать раскаты грома можно местами на западе столицы.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о ливне с грозой и градом 22 мая. Горожан призвали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Из-за грозы и порывов ветра в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. В самой столице, по информации специалистов, ожидается мощный ливень с градом до пяти миллиметров в диаметре.