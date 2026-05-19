В Москве число самозанятых превысило 2,3 миллиона

Число плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 апреля 2026 года превысило 2,34 миллиона. Это 14 процентов от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Все больше москвичей выбирают самозанятость как эффективный инструмент для старта собственного дела, профессиональной реализации и саморазвития. Самозанятые специалисты активно осваивают разнообразные ниши: от IT-услуг и рекламы до транспортной логистики. В первом квартале 2026 года в столице зарегистрировались 79 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход, в результате их общее число на 1 апреля превысило 2,34 миллиона. Увеличение количества самозанятых свидетельствует о росте предпринимательской активности среди населения Москвы и способствует повышению конкурентности городской экономики, — подчеркнула Мария Багреева.

Налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг.

В январе — марте 2026 года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 58,2 миллиона чеков. Средний размер чека на конец марта составил 2857 рублей.

В первом квартале 2026 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы более пяти миллиардов рублей — почти на шесть процентов больше, чем за тот же период 2025 года. За время действия налогового режима в столичный бюджет поступило около 65 миллиардов рублей налога на профессиональный доход.

Город поддерживает тех, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. В центре инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» на улице Щепкина (дом 38, строение 1) можно максимум за три месяца освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Осенью прошлого года у центра появилась собственная площадка практического обучения в Печатниках (Волгоградский проспект, дом 42, корпус 8). После завершения обучения карьерные консультанты помогут трудоустроиться в ведущие компании города или открыть свое дело в новой сфере.

Во флагманском центре «Моя работа» на Шаболовке (дом 48) реализуется комплексная система поддержки предпринимателей: здесь помогают оценить потенциал, разобраться в нюансах открытия и ведения собственного дела, составить бизнес-план, зарегистрировать статус самозанятого, а также найти первых клиентов.