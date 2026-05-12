Москвичам рассказали о погоде на неделе

До конца текущей недели в Москве и области будет дождливая погода без солнца. Об этом рассказала жителям столичного региона главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет «360.ru».

По словам синоптика, атмосферное давление останется на сниженном уровне — из-за этого дожди разной интенсивности будут идти почти каждый день.

«На вспышку тепла я бы не рассчитывала, потому что погода у нас действительно сохраняется неустойчивая», — подчеркнула Позднякова.

Метеоролог добавила, что к концу недели регион попадет в теплую периферию антициклона — температура воздуха заметно вырастет. Однако в ближайшие дни столбики термометров не покажут более плюс 23 градусов днем и более плюс 13 ночью. Такие значения будут близкими к климатической норме, заключила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус завяил, что метеорологическое лето в Москве наступило на три недели раньше привычного срока.