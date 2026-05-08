Москвичам раздали квартиры

Москвичам продолжают раздавать квартиры по реновации: за январь — март 2026 года договоры на такое жилье в Западном административном округе (ЗАО) заключили более 1,7 тысячи жителей столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

Речь идет о москвичах из 38 домов старого жилого фонда в районах Проспекта Вернадского, Солнцево, а также Можайского района. Всего правообладателями квартир по реновации в округе стали уже около 27,9 тысячи москвичей, это более четверти от общего числа горожан, подлежащих переселению по программе на западе столицы.

Всего в ЗАО планируется переселить в равнозначные квартиры с улучшенной отделкой 104 тысячи москвичей из 548 старых домов.

