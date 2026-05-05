Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

В субботу, 9 мая, в Москве будет прохладно и дождливо. О погоде на День Победы рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет ТАСС.

Синоптик ожидает облачность и понижение температуры воздуха. В ночь на 9 мая столбики термометров покажут от плюс 5 до плюс 10 градусов Цельсия. А днем воздух не прогреется выше отметки в плюс 15 градусов.

При этом будет дуть северо-восточный ветер. Скорость порывов достигнет 4-9 метров в секунду, уточнила Макарова. Однако метеоролог не исключает, что к концу недели прогноз погоды на этот день может измениться.

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев предупредил, что 8 мая в столице резко похолодает. Температура воздуха упадет сразу на 10 градусов — с плюс 25 до плюс 15 градусов. Такая погода, по словам синоптика, продержится как минимум до конца недели.