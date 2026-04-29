Москвичам предсказали «отстающее» 1 мая

В Москве 1 мая окажется не по-майски прохладным, отставая от календаря практически на месяц. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра России.

Хотя атмосферное давление вырастет, местами еще будут возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура может упасть до 0 градусов, однако уже днем столбики термометров покажут плюс 9-10 градусов Цельсия.

Начиная со 2 мая, погоду в столичном регионе будет определять антициклон, смещающийся с территории Европы. В условиях малооблачной и сухой погоды, ожидается хороший прогрев воздуха. К 3 мая среднесуточная температура вернется к норме и будет соответствовать привычным майским значениям. Дневная температура преодолеет отметку в плюс 15 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что снежный покров в Москве растает уже к среде, 29 апреля.