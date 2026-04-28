В Москве выросли сугробы

В столице обновляется суточный рекорд высоты снежного покрова. Во вторник, 28 апреля, на базовой метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова составила 10 сантиметров. Об этом сообщили синоптики портала «Метеовести».

Высота сугробов в столице оказалась на 3 сантиметра выше, чем в этот же день в 1971 году. На других метеостанциях столицы снега оказалось от 6 сантиметров на Балчуге до 13 сантиметров в МГУ.

На территории Московской области больше всего снега — 23 сантиметра — в Дмитрове, такие сугробы по климату соответствует началу третьей декады марта, сообщили синоптики.

Они также рассказали, что выпадение снега в Москве в апреле является нормой, однако формирование снежного покрова в конце этого месяца — явление крайне редкое. Последний раз снежный покров в эти дни отмечался 35 лет назад, 24-25 апреля 1991 года, тогда его высота составила 5-9 сантиметров.

В настоящее время прибавки снежного покрова ожидать не стоит, напротив — он продолжит подтаивать и уплотняться, уменьшая свою высоту. К четвергу, 29 апреля, снежный покров сойдет в столице, в пятницу, 30 апреля — в Подмосковье.

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся включительно до вторника, 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через отметку в 0 градусов в сторону отрицательных значений. По словам синоптиков, осадки прекратятся, и ветер ослабнет к праздничным выходным.